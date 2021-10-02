شكرا لبحثكم عن خبر نجل الرئيس السابق يزور الجناح اليمني في معرض إكسبو 2020 بدبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قام أحمد علي عبدالله صالح اليوم بزيارة للجناح اليمني في معرض إكسبو 2020 المقام في دبي.
حيث التقى بالعالمة اليمنية الدكتورة / مناهل ثابث نائب المفوض العام لجناح إكسبو، وعدد من العاملين في الجناح والمنظمين له، والذين قاموا بشرح ما يتضمنه الجناح اليمني في المعرض والذي يتناول العديد من مظاهر الحضارة التي تشتهر بها اليمن مثل العمارة والزراعة والعلم والثقافة وغيرها.
وعبّر أحمد علي عبدالله صالح عن إعجابه واعتزازه بما تضمنه الجناح اليمني من مظاهر ثقافية وعلمية وتاريخية وفنية، والذي يمثل نافذة لليمن نحو العالم.
شاكراً ومقدراً الجهات المنظمة والعاملين فيه، وعلى رأسهم الدكتورة والعالمة اليمنية الكبيرة مناهل ثابث لما يقومون به من جهود كبيرة في إبراز الحضارة اليمنية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.
مشيراً إلى أن العاملين على الجناح اليمني محل اعتزاز وفخر لنا، لإبراز وطنهم وموروثهم الثقافي والعلمي بالوجه الذي يليق بوطنهم وحضارته
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