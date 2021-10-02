آخر مستجدات المعارك في جبهات حريب وملعاء بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - تشن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من رجال القبائل هجوماً عنيفاً في جبهة حريب وعلفاء بمراد، منذ صباح اليوم السبت، وفقما أفادت به مصادر ميدانية.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن قوات الجيش كانت قد تصدت لمحاولة إلتفاف نفذتها ميليشيا الحوثي على معسكر أم الريش جنوب مأرب، وسقط خلال المعارك العديد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح.

وأفادت المصادر أن قوات الجيش استهدفت في وقت سابق من صباح اليوم السبت، مواقع وتحصينات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة من جبهة ملعاء شمال مدينة حريب في مأرب.