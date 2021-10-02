سفارة اليمن بهولندا تحتفل بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت سفارة بلادنا لدى مملكة هولندا اليوم السبت، بذكرى ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين بمشاركة أبناء الجالية اليمنية المقيمين في هولندا.



وفي الحفل، اشارت سفيرة بلادنا سحر غانم، إلى أهمية الاحتفال بهذه الذكرى في هذا الوقت العصيب الذي نجابه خلاله خطر الجائحة الحوثية وهي تهدد اليمنيين وثوابت مواطنتهم وانتمائهم إلى بلدهم ونظامهم الجمهوري التعددي الديمقراطي .. داعية أبناء الجالية اليمنية في هولندا والمهجر إلى الاستفادة من كل فرصة لرفع المطالب العادلة لأبناء شعبنا في بناء يمن يحقق لأبناءه المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والرفاه، يمناً قوي بإنسانه وبمقدراته وبسيادته .

وأكدت غانم على دور الدبلوماسية الشعبية اليمنية في لعب دور محوري في توضيح حقيقة ما يجري على الأرض من انقلاب على مبادئ الثورة اليمنية والانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين من قبل المليشيات الحوثية.