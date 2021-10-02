رئيس الوزراء يوجه بالعمل على وضع حد سريع للاحداث المؤسفة التي تشهدها مديرية كريتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد لملس ومدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالعمل على وضع حد سريع للاحداث المؤسفة التي تشهدها مديرية كريتر، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وترويع الآمنين واقلاق السكينة العامة.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعادة الامن والاستقرار وحصر الاضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.. مؤكدا على إيلاء العناية اللازمة بالمصابين.. مترحما على أرواح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذه الاحداث المؤسفة.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير امن عدن الى تقرير اولي حول ملابسات ما جرى والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ذلك وفرض الامن والاستقرار.. مؤكدين عدم التهاون مع اي جهة تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الامنين.