سفارة بلادنا في بلغاريا تحتفل بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقامت السفارة اليمنية في بلغاريا اليوم السبت بمقر السفارة في العاصمة صوفيا حفلا فنيا بمناسبة اعياد الثورة اليمنية الـ59 لثورة 26 سبتمبر والـ58 لثورة 14 أكتوبر المجيدتين.



وأكد القائم بالأعمال بالأصالة احمد محمد شمر ان ثورتي سبتمبر واكتوبر مثلتا تحولا تاريخيا في حياة اليمنيين واعادتا اليمن الى مسيرته الحضارية وهويته وقضت على الجهل والكهنوت والاقطاع واقامتها الدولة الامة القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة .. لافتاً إلى أن روح الثورتين ستبقى خالدة وحاضرة عند كل اليمنيين جيل بعد جيل .

وأشار إلى أن نضال اليمنيين اليوم لدحر المشروع الامامي الفارسي هو استمرار لنضالات الاباء والاجداد الاحرار .. مؤكداً ان الشعب سينتصر حتما على مشروع الظلام الحوثي .

حضر الحفل عدد من المسؤولين والجالية اليمنية والمقيمين والطلاب .