فريق يمني يطلق نموذج للقمر الصناعي (كيوبسات يمن) بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق فريق يمني اليوم نموذج القمر الصناعي (CubeSat Yemen) في مجال التحديات التقنية وذلك في اطار البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي ( First Global2021) الافتراضية التي يشارك فيها إلى جانب ممثلين عن ( 176) دولة.



ويتصدر فريق بلادنا جدول الترتيب منذ انطلاق البطولة خلال ال 10 الأسابيع الماضية بعدد 9 مشاركين من محافظتي حضرموت وعدن في تحديات ومنافسات البطولة التقنية المركزة على علوم العصر ومهارات القرن الحادي والعشرين .

وأكد مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون سعيد باحارثة أن مشاركتهم في البطولة تهدف إلى خلق الأجواء المناسبة للمبدعين الشباب ورعاية الموهوبين لأجل خدمة المجتمع والتغلب على كل التحديات والعقبات التي تواجههم .