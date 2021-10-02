اخبار الخليج / اخبار اليمن

فريق يمني يطلق نموذج للقمر الصناعي (كيوبسات يمن) بسيئون

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق يمني يطلق نموذج للقمر الصناعي (كيوبسات يمن) بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق فريق يمني اليوم نموذج القمر الصناعي (CubeSat Yemen) في مجال التحديات التقنية وذلك في اطار البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي ( First Global2021) الافتراضية التي يشارك فيها إلى جانب ممثلين عن ( 176) دولة.

 

ويتصدر فريق بلادنا جدول الترتيب منذ انطلاق البطولة خلال ال 10 الأسابيع الماضية بعدد 9 مشاركين من محافظتي حضرموت وعدن في تحديات ومنافسات البطولة التقنية المركزة على علوم العصر ومهارات القرن الحادي والعشرين .

 

وأكد مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون سعيد باحارثة أن مشاركتهم في البطولة تهدف إلى خلق الأجواء المناسبة للمبدعين الشباب ورعاية الموهوبين لأجل خدمة المجتمع والتغلب على كل التحديات والعقبات التي تواجههم .

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا