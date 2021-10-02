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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق يمني يطلق نموذج للقمر الصناعي (كيوبسات يمن) بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أطلق فريق يمني اليوم نموذج القمر الصناعي (CubeSat Yemen) في مجال التحديات التقنية وذلك في اطار البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي ( First Global2021) الافتراضية التي يشارك فيها إلى جانب ممثلين عن ( 176) دولة.
ويتصدر فريق بلادنا جدول الترتيب منذ انطلاق البطولة خلال ال 10 الأسابيع الماضية بعدد 9 مشاركين من محافظتي حضرموت وعدن في تحديات ومنافسات البطولة التقنية المركزة على علوم العصر ومهارات القرن الحادي والعشرين .
وأكد مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون سعيد باحارثة أن مشاركتهم في البطولة تهدف إلى خلق الأجواء المناسبة للمبدعين الشباب ورعاية الموهوبين لأجل خدمة المجتمع والتغلب على كل التحديات والعقبات التي تواجههم .