محافظ المهرة بن ياسر يشيد بالجهود التنموية والإنسانية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية الأستاذ محمد بن حمود الذهلي بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن زيارته التي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك في البرامج التنموية والإنسانية المقدمة من السلطنة للجمهورية اليمنية.



وناقش اللقاء الذي حضره مدير دائرة شؤون الفروع ومسؤول العلاقات العامة والتواصل والإعلام في الهيئة العمانية الفاضل نصر بن خليفة الكثيري، ومستشار محافظ المهرة أحمد عبدالله بلحاف، عددا من المشاريع الخدمية والتنموية الحيوية التي تأتي بدعم من الجانب العماني عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتنفيذها في محافظة المهرة.

وأشاد المحافظ بن ياسر بجهود الهيئة العمانية في المهرة من خلال ما تقدمه من مشاريع في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، مؤكدا أن تلك الجهود الطيبة محل تقدير وعرفان من أبناء المحافظة خاصة واليمن عامة.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر - إلى سلطنة عُمان، مؤكدا على أهمية العلاقات المتينة التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في برامجها ومشاريعها الداعمة لكافة الجوانب الخدمية والتنموية والإنسانية في محافظة المهرة بشكل خاص واليمن عامة.

وأوضح أن الهيئة ستظل مستمرة في تقديم المساعدة والعون لأبناء المهرة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله – والتي تأتي مواصلة لمسيرة العطاء التي أسسها السلطان الراحل قابوس بن سعيد (طيب الله ثراه ).