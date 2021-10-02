مناقشة بحث تخرج طلاب قسم المختبرات بمعهد أثر للعلوم الطبية بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

عقدت بقاعة معهد أثر للعلوم الطبية بمدينة غيل باوزير جلسة مناقشة بحث التخرج لطلاب قسم المختبرات بحضور الدكتور خالد سعيد سنبل عميد المعهد والدكتور ماجد سالم بن مسلَّم مشرف البحث والدكتور عمر سعيد طويهر والدكتور محمد حسين العمودي والأستاذ فرج صالح الرباكي مدير دائرة المختبرات بمستشفى غيل باوزير ويحمل البحث عنوان ‘‘ تعريف البكتيريا المعزولة من التجويف الفمي للمصابين بالتسوس ودراسة حساسيتها لمجموعة من المضادات الحيوية ‘‘ .

واستمع عميد المعهد والأساتذة الحاضرين خلال جلسة المناقشة إلى شرح الطلاب لكيفية إعداد الدراسة البحثية ومعرفة الوسائل التي تم أستخدامها في جمع المعلومات والبيانات الصحيحة ومصادرها لتقييمها وطرح أي ملاحظات تسهم في تحسين الصورة الجمالية للبحث ومدى تطبيقه على الواقع بما يخدم المجتمع.

ويأتي هذا البحث نظرا لما يعانيه كثير من الناس في مدينة غيل باوزير من أصابتهم بالتسوس في أجزاء مختلفة من التجويف الفمي وكذا نظرا لما يعانيه الأطباء من عدم الدقة في تشخيص نوع البكتيريا المتسببه في هذا التسوس ومن هذا المنطلق قام الباحثون من طلاب قسم المختبرات بمعهد أثر للعلوم الطبية بمدينة غيل باوزير بعمل دراسة بحثية عن أهم 9 أنواع البكتيريا وعزلها وتعريفها ومعرفه أسباب المشكلة التي ينتج عنها ظهور جيل من البكتيريا أكتسب قدرا كافي من مقاومة عدد من المضادات الحيوية .

وأعرب الدكتور خالد سعيد سنبل عميد معهد أثر للعلوم الطبية بمدينة غيل باوزير عن شكره وتقديره للطلاب لجهودهم المبذولة في إعداد مثل هذه البحوث والدراسات العلمية التي تسهم ومساعدة الأطباء من خلال تقديم حلول لمعالجة مثل هذه الاصابات وكذا تخفيف معاناة المصابين بالتسوس مثمنا كل الجهود التي قام بها الطلاب في جمع البيانات ودراستها وتحليلها تحت أشراف أساتذة متخصصين في هذا المجال مشيرا إلى أن هذا العمل يعد انجازا كبيرا حققه طلاب معهد أثر للعلوم الطبية ضمن أهدافه لخدمة المجتمع في حضرموت مؤكدا دعمهم وتشجيعهم للطلاب المشاركين في إعداد هذا البحث وتسهيل لهم كل ما يلزم من أجراءات لاستكمال دراستهم العلمية وكذا مساعدتهم في الحصول على فرص عمل بعد تخرجهم من المعهد.