نيمر يدشن العيادة المجانية لأمراض القلب بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمعية مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، العيادة المجانية لأمراض القلب والتي تقيمها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة.



وفي فعّالية التدشين التي أقيمت تحت رعاية وزير الصحة العامة والسكان أ.د. قاسم محمد بحيبح والأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، أكد الأمين العام إن مثل هذه الاعمال الانسانية تسهم بحد كبير في تخفيف معاناة المرضى وتحمل تكاليف النقل والسكن في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

وعبّر نيمر عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لتنظيم مثل هذه العيادات التخصصية والنادرة والأكثر الحاحاً عليها بهدف خدمة شريحة كبيرة من المرضى القلب والتخفيف من أعباء المواطنين.

ولفت نيمر أن العيادة المجانية تعد امتداداً بما يقدمانه من أعمال أنسانية الى جنب مكتب وزارة الصحة والسكان في الظروف الراهنة من أجل الرقي بالعمل الصحي وتقديم مساهماتهم في خدمة مواطني المحافظة ، موجهاً مكتب الصحة وإدارة مستشفى الغيضة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للأطباء خلال أيام عمل العيادة لتحقيق الأهداف المرسومة.

من جانبه اوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد أن نشاطات العيادة ستكون مجانية في معاينة المرضى بإجراء الفحوصات ونبضات القلب والتخطيط والاشعة إذا تطلب الامر وغيرها من الاجراءات الروتينية، بمشاركة مجموعة من الأختصاصيين الأكفاء ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

حضر افتتاح العيادة، نائب مدير مستشفى الغيضة المركزي للشؤون الفنية الدكتور سالم عيسى القميري ومدير إدارة التمريض الأستاذ صلاح بدر عبدالمانع والأستاذ أمين حسن سعيد مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي والإعلامي عماد باحميش رئيس قسم الإعلام في مكتب الصحة بالمحافظة وعدداً من الكوادر الصحية والإدارية بمستشفى الغيضة المركزي.