شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العبودي يؤكد على أهمية تجهيز مشروع مصنع الإكسجين بالغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، على أهمية تجهيز مشروع مصنع الإكسجين في مدينة الغيضة نظراً لارتباطه بحياة المواطنين خاصة في ظل تفشي الموجه الثالثة من فيروس كورونا كوفيد-19.



ووجه الوكيل العبودي خلال لقائه بمكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد عبدالله حسن ونائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ عبدالسلام المصباحي_ بإيصال كافة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه للمشروع على حساب السلطة المحلية.

وكانت السلطة المحلية قد سلمت موقع إنشاء مصنع الأوكسجين إلى شركة "بوابة الخليج الذهبية" المنفذة للمشروع الذي يمولة البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية.

وتقدر القدرة الإنتاجية لمحطة الأكسجين بـ (200) إسطوانة ، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع (4) مليون دولار موزعة على (14) محطة أوكسجين في جميع محافظات الجمهورية.