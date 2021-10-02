قوات الجيش الوطني تحرر مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنته صباح اليوم السبت، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.



ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري إن أبطال الجيش في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم تمكنوا من تحرير مواقع ومساحات واسعة باتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة ما تزال مستمرة حتى الآن .. مشيراً إلى أن قوات الجيش شنت بالتزامن هجوماً كاسحاً جنوب الجوف تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه البرش.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش ألحقوا بالمليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

إلى ذلك شنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً على مواقع الميليشيات في جبهة الكسارة غرب مأرب مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.