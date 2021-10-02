اجتماع بعدن يناقش مشروع الصحة والسكان الممول من البنك الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع فريق منظمة الصحة العالمية اليوم عبر الاتصال المرئي التفاصيل الفنية الخاصة بمسودة المشروع الخاص بالصحة والسكان المزمع تنفيذه بتمويل من البنك الدولي.



حيث قدم فريق فني من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور ادهم رشاد شرح لمكونات المشروع الجديد ومدى الاستفادة منه والفائدة المرجوة لتحسين اداء القطاع الصحي ورفع مستوى الخدمات فيه.

وزير الصحة أكد على أهمية الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لمساندة القطاع الصحي في اليمن.. متمنيا على الجميع أن يكون هذا المشروع أكثر فائدة من المشاريع آلتي سبقته وان نلمس ثماره في الميدان وأن يسهم في دعم وبناء قدرات الكوادر الصحية وتزويد المنشات الصحية بالأجهزة والمعدات الطبية وان يكون للوزارة دور واضح وعملي في الإشراف على تنفيذ كافة الأنشطة باعتبارها المستفيد من المشروع.

كما قدم الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية ايجازا وافيا عن الوضع الوبائي في البلاد وما تتخذه وزارة الصحة من إجراءات وتدخلات حيال ذلك وسير عملية التطعيم ضد كوفيد ١٩.