شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: قائد الحزام الأمني بعدن جرح في معارك كريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مقرب من قائد قوات الحزام الأمني في عدن العميد جلال الربيعي عن حالته الصحية جراء إصابته باشتباكات كريتر .

وقال مقرب من العميد جلال الربيعي لصحيفة ١٧ يوليو الإخبارية إن حالته الصحية مستقرة ، مشيراً لى أن إصابته كانت خفيفة وهو يتلقي العلاج اللازم لها حالياً.

واندلعت اشتباكات عنيفة في كريتر بين قوات أمنية منذ مساء الأمس.