مصادر: قائد الحزام الأمني بعدن جرح في معارك كريتر

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مقرب من قائد قوات الحزام الأمني في عدن العميد جلال الربيعي عن حالته الصحية جراء إصابته باشتباكات كريتر .
وقال مقرب من العميد جلال الربيعي لصحيفة ١٧ يوليو الإخبارية إن حالته الصحية مستقرة ، مشيراً لى أن إصابته كانت خفيفة وهو يتلقي العلاج اللازم لها حالياً.
واندلعت اشتباكات عنيفة في كريتر بين قوات أمنية منذ مساء الأمس.
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