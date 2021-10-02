شكرا لبحثكم عن خبر مصادر طبية: سقوط ١٩ شخص بين قتيل وجريح في السبت الدامي بكريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية لصحيفة عدن الغد ان 6 قتلى سقطوا في مواجهات كريتر يوم السبت بالاضافة الى 13جريح. واشارت المصادر الى ان بين القتلى مدنيون بينهم طفل. ونقل المصابون الى مستشفيات محلية بكريتر. ودارت مواجهات مسلحة بين قوات من الامن ومسلحين يتبعون امام النوبي.

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