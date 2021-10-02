شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يهنئ نظيره الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس برقية تهنئة إلى نظيره الصيني وانغ تشي شان، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التهاني والتبريكات لنائب الرئيس الصيني وللشعب الصيني الصديق بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وجمهورية الصين الشعبية المزيد من التقدم والرخاء، وللصداقة بين بلدينا المزيد من التطور والازدهار.