المشتركة تصد 3 هجمات لمليشيا الحوثي في قطاع "صبيرة- الجب" بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، في ساعة مبكرة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021م، سلسلة هجمات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في جبهات شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية صدّت ثلاث هجمات شنتها المليشيا الحوثية على مواقعهم في قطاع "صبيرة- الجب"، جنوبي مدينة الفاخر، على الجهة الغربية لمديرية قعطبة.

وذكر المصدر أن المليشيا هاجمت تحت غطاء ناري بالأسلحة الثقيلة وقصف مكثف بواسطة عربات الـBMB، تزامناً مع محاولات تسلل حاولت المليشيا تنفيذها في ذات القطاع.

واتسعت رقعة المواجهات إلى وادي صبيرة في القطاع الشمالي الشرقي لمعسكر الحب وقطاع بتار في الشمال الغربي، وسط مواجهات هي الأعنف انتهت بصد المهاجمين الحوثيين وتكبيدهم خسائر بشرية كبيرة.

وذكر المصدر أن معظم قتلى المليشيا ما زالت جثثهم مرمية في الشعاب لم يتمكن الحوثيون من انتشالها