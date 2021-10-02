شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ رئيس مجلس الدولة الصيني باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وقدم رئيس الوزراء بإسمه ونيابة عن الحكومة عن خالص التهاني واطيب التبريكات للأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية.. معربا عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين اليمني والصيني، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.. مشيراً إلى تزامن هذه المناسبة مع الاحتفاء بمرور 65 عاما على العلاقات اليمنية الصينية.

ونوه رئيس الوزراء، بالمواقف المشرفة للقيادة والحكومة والشعب الصيني الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل، وموقفها الثابت في استمرار دعم الشرعية اليمنية على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، ومن خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.