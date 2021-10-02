البكري وكلشات يشيدان بجهود السلطة المحلية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد وزير الشباب والرياضة نائف البكري، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور انو كلشات، بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة المبذولة في سبيل الدفع بعجلة التنمية للامام وأمن واستقرار المحافظة والحفاظ على مؤسسات الدولة.



واكد البكري وكلشات في اللقاء الموسع، مع قيادات السلطة المحلية والاجهزة الامنية وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية بالمحافظة، على أهمية الوقوف مع الدولة والحفاظ على مؤسساتها.

كما جرى خلال اللقا، مناقشة عدد من القضايا التي تهم المحافظة في مختلف المجالات.