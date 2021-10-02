شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم خاطف لأبطال الجيش يكبّد المليشيا الحوثية خسائر فادحة شرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية شرق محافظة الجوف.



وقال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة" إن وحدات من الجيش هاجمت المواقع المتقدمة لمعسكر اللبنات من الجهة الجنوبية، وأن الهجوم المباغت دمّر قدرات المليشيا في تلك المواقع وكبّدها قتلى وجرحى".

وأضاف العميد المخلافي "أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر وستكلل بالانتصارات".. مؤكداً أن معنويات الأبطال عالية وعلى أتم الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة.