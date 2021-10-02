بدء تدريب 120 عاملة صحية "مجتمعية" بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم السبت، دورة تدريبية تشارك فيها 120 من العاملات الصحيات في ست مديريات بالمحافظة.



وأشار المحافظ الى أهمية الدورة التي تستمر 70 يوما وانعكاساتها الإيجابية على المجتمعات المحلية بمناطق مديريات محافظة لحج، كما تعد فرصة جيدة لحصول المتدربات على امتياز التعاقد العملي لمدة ثلاثة أعوام، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ " يونيسيف ".

بدوره أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عارف عيَّاش، أن مشروع شبكة العاملات الصحيات المجتمعيات، يمثِّل ضرورة قصوى للمحافظة في ظل توقُّف عملية التوظيف للأُطُر البشرية الصحية بمحافظة لحج ضمن الوحدات العامة للدولة على مستوى الوطن، جرَّاء الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلد.

وأشار إلى معايير اختيار المتدربات في الدورة التي ستركز على جميع الخطط الطبية لبرامج الرعاية الصحية الأولية، وبرامج التثقيف الصحي، بحيث تصبح المتدربة مسؤولة عن نحو " 170 " أُسرَة، بعد ان يحصلن على مرتبات تعاقدية مجزية عقب انتهاء الدورة.