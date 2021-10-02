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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021م، 28 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في خمس محافظات محررة.

 

وأكدت اللجنة أن بلاغ المرافق الصحية سجل، اليوم السبت، 28 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، توزعت بواقع 13 في عدن، 9 في مأرب، 3 في شبوة، حالتين في حضرموت، وحالة وحيدة في أبين.

 

كما سجلت 5 حالات وفاة جاءت حالتان منها في كل من عدن وشبوة، وحالة وحيدة في حضرموت، إضافة إلى 8 حالات شفاء 7 منها في عدن، وحالة وحيدة في شبوة.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة في مختلف المناطق المحررة 9139، منها 1734 حالة وفاة، و5659 حالة شفاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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