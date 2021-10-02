هجوم مباغت للقوات الحكومية والقبائل يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الجوف

تكبدت مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إثر هجوم خاطف للقوات الحكومية والقبائل بمحافظة الجوف استهدف مواقع تمركزها شرق المحافظة.



وتحدث مصدر عسكري، بأن القوات الحكومية والقبائل هاجمت المواقع المتقدمة لمعسكر اللبنات من الجهة الجنوبية، مؤكدًا أن الهجوم المباغت دمّر قدرات المليشيا في تلك المواقع وكبّدها قتلى وجرحى.

وبين، أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر وستكلل بالانتصارات، مشدداً على أن معنويات أفراد القوات الحكومية والقبائل عالية وعلى أتم الجاهزية لتنفيذ المهام الموكلة