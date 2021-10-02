بيان صادر عن اللجنة التنظيمة للوقفة الاحتجاجية النسوية ...

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يزيد بن سلمان - شبوة -

الزميلات والأخوات،،

تهديكم اللجنة التنظيمة للوقفة الاحتجاجية النسوية أطيب تحياتها على امتداد مدينة عدن الحبيبة ، وبخصوص مطالبكم وحقوقكم المشروعة في تحسن الوضع المعيشي ووقف تدهور العملة المحلية وتوفير الخدمات. وعليه وبعد التشاور مع الزميلات في اللجنة التنظيمة قررت اللجنة تأجيل الوقفة ليومنا هذا السبت الموافق( 2 اكتوبر 2021) إلى اشعاراً آخر نظراً لماتمر به مدينة عدن الحبيبة من وضع أمني مضطرب وسيتم الإعلان عن الموعد في حينه.

ونؤكد اننا لن نتوانى عن الإستمرار في المطالبة بتحسن الوضع المعيشي بكافة الطرق السلمية.

دمتم بخير

صادر عن اللجنة التنظيمة للوقفة الاحتجاجية النسوية / عدن

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