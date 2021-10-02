الصور الأولية لحطام الطائرة المسيرة الحوثية في جيزان بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

عبد الرزاق الجمل

3:26 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

Mohamed، أنا

أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد الغامدي، أنه في يوم الجمعة 1443/2/24 الموافق 2021/10/1 تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وتابع أنه نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا.

ولفت إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

هذا وقد ظهرت عدة صور تم تداولها تظهر بقايا من المسيرة الحوثية، بعد تحطمها، بحسب ما نشرته عكاظ