الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة ويحذر المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن المواطنين من التواجد في بطون الأودية المتوقع هطول الأمطار فيها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.



كما نبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

وتوقع المركز أن تشهد المرتفعات الجبلية طقسا صحوا إلى غائم جزئي يميل إلى البرودة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، غائم جزئياً إلى غائم نهاراً كما توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وكذا على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة الدورية للمركز أن المناطق الساحلية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً يتحول إلى الغائم ويتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح شمالية غربية على السواحل الغربية وجنوبية شرقية إلى جنوبية على السواحل الجنوبية بينما تكون جنوبية غربية على السواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 08 الى 18 عقدة.

وأشارت النشرة إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها طقس غائم جزئياً مع إمكانية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقسا غائما جزئياً وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الجنوبية من الأرخبيل، الرياح جنوبية غربية نشطة تصل أقصى سرعة لها الى 24 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج