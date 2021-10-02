شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم موقع انشاء محطة الاكسجين بمدينة سيئون للشركة المنفذة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلم مكتب الصحة العامة والسكان اليوم موقع انشاء محطة انتاج الاكسجين بمدينة سيئون للشركة المنفذة.



واوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الصحة المهندس محمد حسن أن القدرة الإنتاجية للمحطة تقدر بـ (200) أسطوانة في اليوم.

فيما أشار مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي الى أهمية انشاء المحطة التي تمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي بوادي وصحراء حضرموت في ظل تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.