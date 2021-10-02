شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: قوات الإنتقالي تفرض سيطرة كاملة على كريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سكان محليون: مدرعات الامن تمكنت من الوصول والانتشار بالقرب من الصهاريج. ووفقا للمصادر،فان الوصول إلى محاذاة الصهاريج يعتبر نهاية للمعارك بعد أن تجاوزت القوات الأمنية منطقة الطويلة، معقل أمام النوبي.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: قوات الإنتقالي تفرض سيطرة كاملة على كريتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.