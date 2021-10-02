شكرا لبحثكم عن خبر مصادر إعلامية: أمام النوبي في قبضة الأمن بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية وفقا لموقع يافع نيوز إن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن تمكنت قبل قليل من القاء القبض على إمام النوبي الذي يقود عصابة مسلحة في كريتر، ومواطنون يؤكدون تراجع حدة الاشتباكات في المدينة.

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