شكرا لبحثكم عن خبر اول بيان رسمي بشأن القتال الدائر في كريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *بيان هام :*

الاخوة المواطنين في مديرية كريتر نرجوا التزامكم في منازلكم خلال الساعات القليلة القادمة التي تقوم فيها قوات امن عدن وقوات مكافحة الارهاب بتطهير المدينة من بعض المجاميع المسلحة الخارجة عن النظام والقانون

واذ تؤكد اللجنة الامنية بعدن انها لن تتهاون مع اي جهه تحاول المساس بامن عدن ومواطنيها وترويع الامنين ورفع السلاح في وجه السلطة وهذا ما وثقته عدسات الكاميرات لتلك المجاميع التي تسعى لزعزعة آمن واستقرار البلاد مستخدمة الاسلحة الثقيلة ومدافع الهاون والمتوسطة في حربها ضد المدينة.

وتتعهد اللجنة الامنية بحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عرضة للسلب والنهب خلال الايام الماضية على ايدي تلك المجاميع ضمن مخطط لخلط الاوراق وسحب المدينة الى الفوضى والتخريب

حفظ الله عدن وبارك برجال أمنها البواسل

اللجنة الامنية م/ عدن