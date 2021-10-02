أمين عام محلي المهرة يزيح الستار بعد إنجاز مشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف "الغربية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أزاح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، الستار بعد إنجاز مشروع تأهيل شبكة مياة محيفيف ( الغربية) بتمويل من منظمة شركاء اليمن والسلطة المحلية، وتنفيذ مؤسسة المياه والصرف الصحي م/ المهرة ومؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية.



وخلال الفعالية قدم الأمين العام شكره لمنظمة شركاء اليمن على دعمهم للمشروع ومؤسسة السبيل على تنفيذها للمشروع داعياً المؤسسة العامة للمياه على تحسين خدمة المياه وإيصالها لكافة المناطق ومفاقدة المشاريع التابعة للمؤسسة بشكل دوري.

ويشمل المشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف (غرف للصمامات والمحابس وغرف التفتيش) ويعتبر هذا المشروع كجزء من مبادرة قطاع المياه الذي تموله منظمة شركاء اليمن في المهرة والذي يشمل تأهيل شبكات المياه ة وتعزيز كفاءة الإداريين والفنيين في للمؤسسة.

وينفذ المشروع بتمويل من السلطة المحلية و منظمة شركاء اليمن، ويعتبر من المشاريع المهمة والحيوية من أجل تخفيف معاناة المواطنين في منطقة محيفيف الغربية من الحصول على الماء