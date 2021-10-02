البكري يشيد بأداء مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

أشاد وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري بالأداء المميز والعمل الريادي لفرع مكتب الوزارة بحضرموت الوادي والصحراء في ظل إمكانيات شحيحة وتحديات جمّة.



وحيا الوزير البكري خلال لقائه بإدارة وأعضاء مكتب الوزارة جهود المدير العام رياض بن صلاح الجهوري وكافة موظفي المكتب، موجههم إلى مضاعفة الجهود والعمل مع السلطة المحلية والمنظمات المجتمعية في سبيل تنمية قدرات الشباب وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

مثمناً جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري والوكلاء المساعدين لإيلائهم القطاع الشبابي والرياضي أهمية كبيرة من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الرياضية، وإقامة المسابقات المختلفة إدراكاً منهم بالمسؤولية المشتركة مع الوزارة تجاه الشباب وحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم