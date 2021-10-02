القبض على متخصص محترف في سرقة الدراجات النارية والسيارات بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

تمكنت نقطة شحوح الأمنية بسيئون التابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق من ضبط سارق محترف بسرقة السيارات والدراجات النارية في مديريات سيئون والمكلا وتريم.



وقالت قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق في بيان لها انها ووفقا للتحريات تم متابعة السارق وتعقبة وتمكن ابطال نقطة شحوح الامنية من ضبطه الذي يدعى ( ع ، س ، ج ) من ابناء مديرية الحبلين بالضالع وتم تسليمه الى أمن وشرطة مديرية سيئون لاستكمال التحقيقيات والاجراءات لينال عقابه العادل.

ويجدر الاشارة انه ماتقوم به نقطة شحوح ونقاط شرطة الدوريات وأمن الطرق بوادي حضرموت والصحراء تلقى ارتياح واسع واشادة من مختلف اطياف المجتمع بوادي حضرموت والصحراء لما يتمتعون به من يقظه وحس امني مكنهم من ضبط العديد من العناصر الاجرامية وعلى صعيدا اخر تمكنت شرطة الدوريات وأمن الطرق بوادي حضرموت والصحراء خلال الايام القليلة الماضية من ضبط اكثر من 15 قطعة سلاح.