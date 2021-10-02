الحريزي تزور متحف الغيضة التراثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

12:32 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

زارت مستشارة محافظ المهرة لشوؤن تنمية المرأة عليا سعد الحريزي، متحف مدينة الغيضة التراثي.

وخلال الزيارة أطلعت مستشارة المحافظ على مقتنيات المتحف التراثية والتحف الأثرية، واستمعت من مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بالمهرة الاستاذ سالم عبدالله باكريت إلى الاحتياجات والصعوبات التي واجهتهم أثناء عملية تجميع الأدوات الأثرية والتاريخية.

وناشدت مستشارة المحافظ الجهات المختصة بسرعة إستكمال أعمال الترميمات للمتحف مؤكدة على أهمية تخصيص قسم خاص بالمقتنيات النسوية وإبرازها للزوار.

كما دعت جميع الأهالي في البادية والحضر بتجميع الادوات والأشياء الأثرية وتسليمها للمتحف في المحافظة لعرضها وإبرازها أمام الزوار

من أجل الحفاظ على التراث من الاندثار والانقراض.

من جانبة أوضح مدير عام مكتب الآثار والمتاحف الاستاذ سالم عبدالله باكريت انه كلّف فريق بعمل بنزولات ميدانية لعدد من المديريات بهدف جمع الأدوات والمقتنيات الأثرية وواجه الفريق صعوبة كبيرة لشراء عدد من هذه المقتنيات للحفاظ بها في المتحف.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جناح خاص ومحدد لكل مديرية وإبراز المقتنيات والآثار الخاصة بها.