انعقاد الاجتماع التقييمي السنوي لمنسقي برنامج السل في مديريات المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

عقد مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم ، الاجتماع التقييمي السنوي لمنسقي وفنيي مختبرات السل في مديريات المحافظة، بحضور نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والدكتور هاني ميسره منسق برنامج مكافحة السل بالمحافظة.



وأكد نائب مدير مكتب الصحة، أن الاجتماع التقييمي السنوي يأتي ضمن خطة برنامج مكافحة السل بوزارة الصحة من أجل تفعيل دور البرنامج بالمحافظة من خلال التقصي عن حالات السل والإبلاغ اليومي عنها إلى الجهات المختصة لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمرضى المصابين.

وأشار بن مزيون الى ضرورة طرح الإشكاليات والتحديات التي تواجه برنامج السل بالمحافظة على وزارة الصحة وسبل إيجاد المعالجات اللأزمة لها لنشيط أداء العاملين وإعطائهم الإرشادات التي تساعدهم في الاستمرار في العمل حسب السياسة التشخيصية والعلاجية لبرنامج مكافحة السل.

ودعى بن مزيون منسقي السل الى بذل المزيد من الجهود لرفع معدل الاكتشاف عن حالات الإصابة الإيجابية التي تعتبر مصدر العدوى في المجتمع ، لأفتاً إلى أهمية نشر الوعي الصحي حول مرض السل لدى المرضى والمواطنين.