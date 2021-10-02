المركز الاستشاري للدراسات والبحوث يعقد اجتماعه الاعتيادي الرابع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

عقد المركز الاستشاري للدراسات والبحوث بمحافظة المهرة، اليوم، اجتماعه الاعتيادي الرابع برئاسة رئيس المركز الدكتور عبدالله جمعان شرية .



وتم في الاجتماع مناقشة واستعراض المخاطبات الواردة للمركز وآلية تطوير عمل المركز ورفده بالكوادر من مدراء الدوائر من خلال رفع تصور بالدرجات الوظيفية إلى قيادة السلطة المحلية .

كما تم في الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة أثر تخطيط الموارد البشرية واستكمالها قبل نهاية العام الحالي ، وتكليف الدكتور محمد شليان بانجاز دراسة الظواهر السلبية بالمحافظة واستكمالها خلال الربع الأول من العام القادم .

حضر الاجتماع مدير عام إدارة البحوث بالمحافظة والمدير التنفيذي للمركز الأستاذ محمد أحمد شملان ومدير دائرة الدراسات والبحوث الدكتور محمد أحمد المجيبي ومدير دائرة التعليم بالمركز الدكتور محمد علي سليمان ومدير دائرة الانتاج الثقافي بالمركز الأستاذة سميرة سالمين خويطر.