بن ياسر يلتقي بمحافظ ظفار في سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - ظفار

التقى الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، في العاصمة مسقط، معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، في إطار الزيارة التي قام بها إلى سلطنة عمان، مستعرضاً معه عمق العلاقات والتعاون المشترك.



وخلال اللقاء أشاد المحافظ بن ياسر بالجهود العمانية في الجوانب التنموية الانسانية التي تقدمها سلطنة عمان باستمرار لمحافظة المهرة خصوصاً واليمن عموما عبر الهيئة العمانية للاعمال الخيرية.

وقد عبر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار عن ترحيبه بالزيارة التي يقوم بها محافظ محافطة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر إلى سلطنة عمان، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ومحافظتي المهرة وظفار على وجه الخصوص ومشيراً إلى حرص السلطنة على دعمها الدائم للجانب الإنساني والتنموي بالجمهورية اليمنية.

رافق المحافظ أثناء زيارته مستشار محافظ محافظة المهرة لشؤون الثقافة والبيئة الأستاذ أحمد عبدالله بلحاف