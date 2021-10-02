تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا حالتين موزعة كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 26 عام

حالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 40 عام

حالة وفاة جديدة من مديرية غيل باوزير لذكر يبلغ من العمر 72 عام الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري

اجمالي الحالات النشطة 288 حالة نشطة

272 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

11 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري