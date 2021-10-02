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حضرموت.. محتجون يغلقون محلات الصرافة تنديداً بتدهور العملة المحلية

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم محتجون اليوم السبت، على إغلاق عدداً من محلات الصرافة بمدينة القطن بوادي وصحراء محافظة حضرموت "شرقي اليمن"، تنديداً بتدهور العملة المحلية، وانهيارها أمام العملات الأخرى.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن محتجين أغلقوا محلات الصرافة، في مدينة القطن، احتجاجاً على انهيار العملة المحلية، وارتفاع اسعار المواد الغذائية، والظروف المعيشية الصعبة، التي يعيشها المواطن".
 
والاثنين الماضي، أغلق محتجون في القطن محلات الصرافة، وألصقوا أوراق على بوابات محلات الصرافة مكتوب عليها "مغلق بأمر الشعب".
 
ومنذ أسابيع، تشهد عدة مدن يمنية، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني؛ بعد أن وصل سعر الدولار الواحد عتبة 1200 ريال.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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