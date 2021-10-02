مصرع 27 مقاتلاً من مسلحي مليشيا الحوثي في إب خلال سبتمبر الفائت (الأسماء)

لقي 27 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة إب (وسط اليمن) مصرعهم خلال شهر سبتمبر الفائت، بنيران قوات الجيش الوطني في عدد من الجبهات.



ورصد مراسل "يمن شباب نت"، تشييع مليشيا الحوثي 27 من مسلحيها في 14 مديرية، بينهم 12 ينتحلون رتباً عسكرية، (2 برتبة عقيد و1 برتبة مقدم، و5 برتبة رائد، و1 برتبة نقيب، و 3 برتبة ملازم أول)، و15 آخرين من المقاتلين غالبيتهم من الأطفال.



ووفقاً للتوزيع الجغرافي حلت مديريات (القفر، يريم، المشنة، المخادر) في المرتبة الأولى بثلاثة قتلى لكل مديرية، تليهم مديريات (السياني، بعدان، السبرة، الرضمة، ريف إب) بقتيلين لكل مديرية، وجاءت بعدهم مديريات (النادرة، فرع العدين، حزم العدين، مذيخرة، الظهار) بقتيل واحد لكل مديرية.



ولم تذكر مليشيا الحوثي أماكن مقتل هؤلاء، إلاّ أنها تزامنت مع معارك عنيفة تشهدها محافظات مأرب وشبوة والجوف.



وبهذه الحصيلة ارتفع قتلى المليشيا في المحافظة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 83 مسلحاً غالبيتهم من الأطفال.



وتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى عمليات تجنيد إجبارية في عدد من مديريات المحافظة تحت ضغط النقص العددي لمقاتليها في الجبهات على وقع الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



الكشف التالي يوضح أسماء ومناطق القتلى الحوثيين:

