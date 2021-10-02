شكرا لبحثكم عن خبر مركز فلكي دولي يحذر.. هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة ويستمر لمدة شهر في جميع أنحاء اليمن دون استثناء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر بيان هام من إحدى المراكز الفلكية الدولية الشهيرة، حول حدوث ظاهرة كونية تشمل كافة أرجاء اليمن، ابتداء من اليوم السبت.

وفي التفاصيل، أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في روسيا أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في شهر أكتوبر الحالي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز بأنه “في الفترة ما بين 6 و10 أكتوبر الحالي سيشهد سكان الأرض ذروة نشاط ظاهرة تساقط شهب Draconids في السماء، وأفضل فترة لمشاهدة هذه الشهب من الأرض ستكون مساء يوم 8 أكتوبر منذ غروب الشمس وحتى منتصف الليل..".

وأضاف مركز القبة السماوية الفلكي في روسيا "كل ساعة في هذه الفترة سيتمكن الناس من رؤية ما بين 20 إلى 500 شهاب”.

وتابع البيان “شهب Draconids بطيئة الحركة وضاربة إلى الحمرة، وهذا ما يميزها عن بقية الشهب التي تظهر في السماء، وفي فترة ظهورها هذا العام سيكون القمر في مرحلة الهلال المتزايد ولن يعيق نوره عملية مراقبة الشهب”.

كما أشار البيان إلى أن سكان الأرض سيتمكنون أيضا من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الجباريات في السماء في الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر، وأن ذروة تساقط هذه الشهب في السماء ستكون في الـ 22 من أكتوبر.

* "الميدان اليمني"