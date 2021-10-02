شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة الايام الورقية تتوقف عن الصدور .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت صحيفة الأيام توقفها عن الصدور لصباح يومنا هذا السبت . و قال الصحيفة أنها لن يتم إصدار طبعتها اليوم . يأتي ذلك بسبب إندلاع اشتباكات عنيفة بمديرية كريتر المكان الذي يتواجد فيه مقر الصحيفة . و تندلع اشتباكات عنيفة منذ ليلة البارحة حتى لحظة كتابة الخبر بين قوات أمنية وأخرى تابعة القيادي أمام بمديرية صيرة

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