شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يطبق الحصار على ميليشيا الحوثي في جبهة علفاء جنوب مأرب ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطبقت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الوطنية، مساء الجمعه، حصارها على مجاميع حوثية كبيرة، في جبهات جنوب مأرب (شرقي البلاد).

وقال مصدر عسكري أن مجاميع حوثية حاولت التقدم تجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة علفاء بمديرية حريب، جنوب مأرب.

وأكد المصدر وقوع المجاميع الحوثية في مصيدة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بعد حصارها من عدة اتجاهات.

وأشار المصدر إلى أن سلاح المدفعية في الجيش الوطني بدأ التعامل مع مجاميع الحوثي.

وكان الجيش الوطني قد أعلن في وقت سابق عن خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيا بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف العربي، في ذات الجبهة.