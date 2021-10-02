الفاكهة الأشهر والأرخص في اليمن.. تحارب السمنة وتخفض مستوى السكر في الدم

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يزيد بن سلمان - شبوة - ربما لايعرف غالبية اليمنيين فوائد التين الشوكي، أو كما يسمى البلس وهو الفاكهة الأوسع انتشارا في البلاد وسميت بـ"فاكهة الفقراء" لرخص ثمنها. للتين الشوكي فوائد عديدة منها تقوية جهاز المناعة والتحكم فى مرض السكري وإليك أبرز فوائده المتعددة لصحتك: - خفض مستويات السكر التين الشوكي يساعد في خفض مستويات السكر والكوليسترول فى الدم والتى تساعد على أداء جنسي أفضل . - مقوي لجهاز المناعة التين الشوكي يعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك تكوين أنسجة العظام والعضلات. -يحفز حركة الامعاء التين الشوكى يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك. -صحة الشعر وتمنع تساقطه يحتوى التين الشوكى التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه وتحافظ على صحة جذوره -بشرة أكثر نعومة يساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي. -فقدان الوزن يساعد التين الشوكي في إنقاص الوزن تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض الإفراط في تناول الطعام.

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