شكرا لبحثكم عن خبر ورد الآن...مقتل القيادي الحوثي البارز الذي توعد بدخول مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مارب، بعد أيام من ظهوره على قناة حوثية يتوعد بدخولها.
وقالت مصادر ميدانية، إن القيادي الحوثي، منتحل رتبة عقيد “صالح حسين الطاهري” أبناء مديرية “السوادية” بمحافظة البيضاء لقي مصرعه يوم أمس على اطراف مدينة مارب.
وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي الطاهري، شارك الميليشيات في اقتحام عدد من المناطق السكنية في ردمان وقانية. وظهر الطاهري، قبل مصرعه، في مقطع فيديو، يتوعد بدخول مارب، قبل أن يلقى مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة.
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