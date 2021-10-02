شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تتخطى الحدود الحمراء...وتحرف آيات من القرآن الكريم في المنهج الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت أخطاء فادحة في الكتاب المدرسي المحرف من قبل مليشيا الحوثي جدلًا واسعًا لدى اليمنيين عن تعمد المليشيات تحريف المناهج.

وأقدمت مليشيا الحوثي على إحداث تغييرات واسعة في المنهج المدرسي، خصوصًا مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والجغرافيا والتأريخ والتربية الإسلامية.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل، أخطاء فادحة في النصوص القرآنية، في المنهج الدراسي في مناطق سيطرة المليشيات.

وحذفت المليشيات كلمات من بعض الآيات، دون معرفة الأسباب، في ظل تكهنات عن أن الأخطاء الواردة متعمدة.

ففي سورة الواقعة، الآية رقم 46 أغفلت الطبعة الجديدة من كتاب القرآن الكريم للصف الثامن، لفظ (العظيم) من الآية (وكانوا يصرون على الحنث العظيم).

وفي سورة الحجرات، من الكتاب ذاتة، حذفت من شرح الآيات، لفظ (منهم)، في الآية (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم).

يشار إلى أن مليشيا الحوثي أقدمت على تغيير المنهج الدراسي في كافة مناطق سيطرتها واستبدلته بمنهج مليء بالأفكار الطائفية والتحريضية، خدمة لأهدافها الإرهابية.