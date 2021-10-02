شكرا لبحثكم عن خبر بعد تصاعد حدة المواجهات....إغلاق طرق مهمة لثلاث محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أغلقت قوات أمنية بمحافظة مأرب مساء امس الاول الخميس المنافذ المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوب مأرب بعد تصاعد حدة المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي.

وذكر مصدر أمني إن توجيهات صدرت بإغلاق الخروج من نقطة الفلج وإبلاغ المسافرين عبر طريق الجوبة بإتجاه البيضاء وذمار وصنعاء بأن المنطقة عسكرية وتشكل خطراً على حياتهم مع توسع توغل الحوثيين في المديرية.

ووفقا للمصدر يتم السماح لأبناء المديرية فقط للدخول عبر نقطة الفلج للوصول إلى قراهم البعيده عن مناطق التماس. وأشار المصدر إلى رصد نزوح عشرات الأسر من المديرية بإتجاه المدينة.

وكانت مصادر ميدانية أكدت أن قوات الجيش استعادت السيطرة على معسكري “أم ريش”، في المديرية، و معسكر الخشعة، بين مديريتي الجوبة وحريب، بعد سقوطهما في أيدي الحوثيين.

وتراجعت مليشيا الحوثي، تحت ضغط هجوم عسكري وقبلي، إلى سلسلة جبال ملعا الاستراتيجية المطلة على المعسكر والخط الاسفلتي الذي يربط محافظات صنعاء وذمار والبيضاء ومأرب، فيما لا تزال تفرض سيطرة نارية عليه.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات حوثية في مناطق مختلفة من مديريات العبدية وحريب والجوبة، جنوبي مأرب.

و تفرض المليشيا الحوثية، حصارا خانقا على مديرية العبدية من ثلاثة اتجاهات، وتمنع وصول المواد الغذائية إلى السكان، ما يعرض حياة 5 آلاف أسرة لخطر كبير.