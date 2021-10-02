شكرا لبحثكم عن خبر بعد إنتشار خبر وفاتها....هذه هي الحالة الصحية لوالدة السنباني! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت عائلة الشهيد عبدالملك السنباني حقيقة وفاة والدته قبل قليل. وقال زياد السنباني في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره كريتر سكاي كما جاء: عشرررراااااات الرسائل في الخاص يسألون عن خبر انتشر بأن أم الشهيد توفت!!! فليعلم الجميع أن أختي بخير وفي صحه وعافيه ولعنة الله على المزوبعين الذين يحملونا كذباتهم فوق مانحن متحملون. وقد علقت أخت الشهيد تسنيم على صفحتها الفسيبوك منشور تؤكد فيه الحالة الصحية لوالدتها وقالت بأنها حاليا في العناية المركزة وحالتها مستقرة

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