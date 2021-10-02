عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هزائم حوثية بـ4 محافظات.. خسائر فادحة للانقلابيين

السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365

قتل وأصيب العشرات بصفوف مليشيات الحوثي، مساء أمس الجمعة، وذلك في معارك طاحنة وضربات جوية للتحالف العربي في 4 محافظات يمنية.



وخاضت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الجنوبية مواجهات شرسة في محافظات لحج والضالع ومأرب والجوف، جنوبي وشمال شرقي البلاد وذلك عقب التصعيد العسكري الكبير للمليشيات الانقلابية الحوثية.

وقال متحدث القوات الجنوبية والمنطقة العسكرية الرابعة المقدم محمد النقيب إن معارك شرسة اندلعت في جبهات حيفان - طور الباحة التابعة لمحافظة لحج عقب هجوم للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وأوضح المسؤول العسكري في بيان، أن اشتباكات عنيفة انفجرت في وقت مبكر الجمعة وامتدت حتى المساء عبر القصف المدفعي المتبادل والمكثف ألحقت بالمليشيات خسائر فادحة.

إلى ذلك، تصدت القوات الجنوبية لهجوم بري ليلي شنته المليشيات الحوثية على مواقعها شمالي غرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وحسب النقيب فأن هجوم مزدوج كانت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تعد له منذ أسابيع وزجت بعشرات المسلحين لاختراق قطاع "صبيرة - الجب" في جبهات شمالي غرب المحافظة الجنوبية.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي تلقت رداً حاسماً ورادعاً أفشل جميع خططها الهجومية ، ما دفعها للعودة ادراجها وسط انسحاب غير منظم بعد أن سقط الكثير من عناصرها بين قتيل وجريح، ولاتزال جثث البعض منهم في ميدان المعركة.

في جبهة مأرب، قال الجيش الوطني إنه يخوض مع رجال القبائل معارك هي الأعنف ضد المليشيات الحوثية في جبهة "علفا" الاستراتيجية في بلاد مراد أقصى جنوب مأرب.

وبحسب الجيش فأن "خسائر بشرية ومادية كبيرة تكبدتها مليشيات الحوثي الإيرانية بنيران الجيش ورجال القبائل وضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية في جبهات جنوبي مأرب".

في السياق، أوضح الجيش أن قواته رجال القبائل نفذا هجوما خاطفا على مواقع مليشيا الحوثي في معسكر اللبنات الاستراتيجي شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ونقل البيان عن قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي، إن الهجوم المباغت استهدف مجاميع مليشيا الحوثي المتمركزة في الجهة الجنوبية من المعسكر وتم التنكيل بعناصر الانقلابيين.

ولفت أن مثل هذه العمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات الحوثية سوف تستمر، مشيرا إلى أن معنويات جنود الجيش ورجال القبائل عالية ونفذوا العملية دون أي خسائر تذكر.

وتكبدت مليشيا الحوثي منذ فبراير/ شباط الماضي أكثر من 10 قتيلا بحسب تقديرات الجيش اليمني وذلك على أكثر من جبهة أهمها جبهات الحديدة ومأرب.