شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : دبابات الشرعية تغادر حضرموت لمواجه الحوثي لاول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شفت مصادر محلية أن قوات كبيره تضم مدرعات ودبابات تجاوزت مديرية العبر بمحافظة حضرموت مساء أمس الاول الخميس . وقالت المصادر إن اتجاه القوات كان ناحية مدينة عتق بمحافظة شبوة.

ورجحت المصادر أن تكون تلك القوات الكبيرة دعما عسكريا من المنطقة العسكرية الأولى المرابطة بمحافظة حضرموت للقوات الشرعيه بمحافظة شبوة لمواجهة الحوثيين وحسم المعركة في المحافظة التي سيطروا فيها على ثلاث مناطق