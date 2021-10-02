عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعترض طائرة حوثية مفخخة باتجاه جازان السعودية

الجمعة 1 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الجمعة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جازان.



وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من الميليشيات تُعد جرائم حرب.

وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه مدينة نجران السعودية، وموقع عسكري للمليشيات في اليمن.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف، قوله، إنه دمر صاروخا باليستيا للحوثيين أطلق باتجاه مدينة نجران السعودية.

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.